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В Судаке бензин появился в свободной продаже

В Судаке бензин появился в свободной продаже - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Судаке бензин появился в свободной продаже

В Судаке в понедельник появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Топливо есть на одной АЗС, сообщил глава администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T11:33

2026-06-08T11:33

2026-06-08T11:34

крым

судак

бензин

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

кирилл чебышев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Судаке в понедельник появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Топливо есть на одной АЗС, сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.8 июня бензин в свободной продаже есть также на двух заправках в Феодосии и на четырех АЗС в Севастополе.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92Где в Феодосии появился бензинКак заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей

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судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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