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В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
В Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T13:12
2026-06-08T13:12
новости севастополя
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры. Соответствующее поручение дал губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.Также Развожаев поручил доработать систему горячей линии для туристов: помимо уже действующего мобильного номера +7 (979) 052-74-99 должен работать многоканальный телефон. А из каждого департамента и управления губернатор поручил выделить не менее десяти человек для контроля на АЗС "ТЭС" и работы с водителями, которые приезжают заправляться по QR-кодами.Ранее в понедельник Развожаев сообщил, что на четырех заправках в свободной продаже появился бензин.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Феодосии появился бензинБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымЧто такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
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4.7
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новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, транспорт, топливо
В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных

В Севастополе разработают механизм обеспечения топливом людей с тяжелыми заболеваниями

13:12 08.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры. Соответствующее поручение дал губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
"Необходимо создать список жителей, которые ежедневно пользуются услугами гемодиализа или проходят химиотерапию и не пользуются социальным такси, а ездят на своем транспорте", – сказал губернатор.
Также Развожаев поручил доработать систему горячей линии для туристов: помимо уже действующего мобильного номера +7 (979) 052-74-99 должен работать многоканальный телефон. А из каждого департамента и управления губернатор поручил выделить не менее десяти человек для контроля на АЗС "ТЭС" и работы с водителями, которые приезжают заправляться по QR-кодами.
Ранее в понедельник Развожаев сообщил, что на четырех заправках в свободной продаже появился бензин.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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Новости СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольТранспортТопливо
 
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