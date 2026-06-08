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В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей

В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей

В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T17:17

2026-06-08T17:17

2026-06-08T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города, прошедшее под председательством губернатора Михаила Развожаева.Как рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, постановлением предлагается "увеличить вознаграждение приемной семье, которое будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, до 27 093 рублей".По ее мнению, новая мера поддержки позволит уравнять выплаты с теми приемными семьями, которые берут к себе несовершеннолетнего ребенка.По словам Сулягиной, на сегодняшний день в Севастополе меру поддержки за попечительство над пожилым человеком получает всего одна приемная семья, отметила Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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