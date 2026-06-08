Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/v-sevastopole-uvelichili-vyplaty--priemnym-semyam-popechitelyam-pozhilykh-lyudey-1156697499.html
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T17:17
2026-06-08T17:17
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
выплаты и компенсации
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147913319_0:185:3092:1924_1920x0_80_0_0_96cb16d5041e41b2f3da6fe83fc5a0a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города, прошедшее под председательством губернатора Михаила Развожаева.Как рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, постановлением предлагается "увеличить вознаграждение приемной семье, которое будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, до 27 093 рублей".По ее мнению, новая мера поддержки позволит уравнять выплаты с теми приемными семьями, которые берут к себе несовершеннолетнего ребенка.По словам Сулягиной, на сегодняшний день в Севастополе меру поддержки за попечительство над пожилым человеком получает всего одна приемная семья, отметила Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147913319_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1b59cfb540eab4e0be1511aadb2af5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, выплаты и компенсации
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей

В Севастополе в 3 раза увеличили вознаграждение приемным семьям-попечителям пожилых людей

17:17 08.06.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПожилые люди
Пожилые люди - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города, прошедшее под председательством губернатора Михаила Развожаева.
Как рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, постановлением предлагается "увеличить вознаграждение приемной семье, которое будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, до 27 093 рублей".
"По состоянию на сегодня такая выплата в месяц составляет 8 629 рублей... Конечно, это реально не та сумма, которая может позволить компенсировать расходы на содержание таких людей", – отметила Сулягина.
По ее мнению, новая мера поддержки позволит уравнять выплаты с теми приемными семьями, которые берут к себе несовершеннолетнего ребенка.
По словам Сулягиной, на сегодняшний день в Севастополе меру поддержки за попечительство над пожилым человеком получает всего одна приемная семья, отметила Сулягина.

"Я так понимаю, желающие есть, но средства не позволяют нормально, адекватно ухаживать. Предлагается поддержать важную меру", – подчеркнул губернатор Развожаев.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВыплаты и компенсации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ
19:10В Крыму объявили высокую пожарную опасность
18:48Электрички в Евпаторию вернулись в график
18:28Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
18:10В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности
17:52В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм
17:35В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
17:17В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
17:06Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
16:51Еще два поезда отправятся из Крыма раньше графика
16:41В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
16:40Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму
16:27Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму
16:10В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
15:55FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ
15:43Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
15:30В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео 0:12
15:27В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:24Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки
15:13В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния