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В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города, прошедшее под председательством губернатора Михаила Развожаева.Как рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, постановлением предлагается "увеличить вознаграждение приемной семье, которое будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, до 27 093 рублей".По ее мнению, новая мера поддержки позволит уравнять выплаты с теми приемными семьями, которые берут к себе несовершеннолетнего ребенка.По словам Сулягиной, на сегодняшний день в Севастополе меру поддержки за попечительство над пожилым человеком получает всего одна приемная семья, отметила Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, выплаты и компенсации
В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
В Севастополе в 3 раза увеличили вознаграждение приемным семьям-попечителям пожилых людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города, прошедшее под председательством губернатора Михаила Развожаева.
Как рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, постановлением предлагается "увеличить вознаграждение приемной семье, которое будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, до 27 093 рублей".
"По состоянию на сегодня такая выплата в месяц составляет 8 629 рублей... Конечно, это реально не та сумма, которая может позволить компенсировать расходы на содержание таких людей", – отметила Сулягина.
По ее мнению, новая мера поддержки позволит уравнять выплаты с теми приемными семьями, которые берут к себе несовершеннолетнего ребенка.
По словам Сулягиной, на сегодняшний день в Севастополе меру поддержки за попечительство над пожилым человеком получает всего одна приемная семья, отметила Сулягина.
"Я так понимаю, желающие есть, но средства не позволяют нормально, адекватно ухаживать. Предлагается поддержать важную меру", – подчеркнул губернатор Развожаев.
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