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В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам

В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам

В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T16:10

2026-06-08T16:10

2026-06-08T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства города.Проект документа представила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Она отметила, что речь идет о необходимости внести изменения в постановление правительства региона от 1 августа 2025 года № 335 ПП о единовременной выплате военнослужащим, проходящим военную службу в вооруженных силах Российской Федерации.Выплата будет предоставляться гражданам, которые заключили контракт в городе Севастополе, добавила она.Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это значит, что на повышение выплаты до 2,5 миллионов рублей могут рассчитывать все контрактники, прибывшие в Севастополь с пункта отбора из любого региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВОУчастки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца годаВ ДНР и ЛНР помогают крымчанам подтвердить статус ветерана боевых действий

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