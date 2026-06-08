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В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства города.Проект документа представила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Она отметила, что речь идет о необходимости внести изменения в постановление правительства региона от 1 августа 2025 года № 335 ПП о единовременной выплате военнослужащим, проходящим военную службу в вооруженных силах Российской Федерации.Выплата будет предоставляться гражданам, которые заключили контракт в городе Севастополе, добавила она.Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это значит, что на повышение выплаты до 2,5 миллионов рублей могут рассчитывать все контрактники, прибывшие в Севастополь с пункта отбора из любого региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВОУчастки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца годаВ ДНР и ЛНР помогают крымчанам подтвердить статус ветерана боевых действий
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, правительство севастополя, участники сво
В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
В Севастополе до 2,5 млн рублей увеличена единовременная выплата контрактникам войск БПС
16:10 08.06.2026 (обновлено: 16:24 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства города.
Проект документа представила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.
Она отметила, что речь идет о необходимости внести изменения в постановление правительства региона от 1 августа 2025 года № 335 ПП о единовременной выплате военнослужащим, проходящим военную службу в вооруженных силах Российской Федерации.
"Мы предлагаем данным проектом постановления увеличить определенным категориям военнослужащих, а именно мобилизованным гражданам, заключившим контракт, с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. И военнослужащим подразделений беспилотных систем и подразделений воинских частей резерва с 1,5 миллионов до 2,5", – сказала Сулягина.
Выплата будет предоставляться гражданам, которые заключили контракт в городе Севастополе, добавила она.
Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это значит, что на повышение выплаты до 2,5 миллионов рублей могут рассчитывать все контрактники, прибывшие в Севастополь с пункта отбора из любого региона.
"А те, кто уже служит и заключает контракт, соответственно полтора миллиона вместо миллиона получат... Это средства, которые у нас высвободились. Предлагается поддержать", – заключил глава города.
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