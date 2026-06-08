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В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе повторно закрыли рейд
Катера и паромы в Севастополе вновь приостановили перевозку пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:48
2026-06-08T10:48
2026-06-08T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе вновь приостановили перевозку пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в понедельник движение морского транспорта уже останавливали, после чего была объявлена воздушная тревога. Она продлилась более часа, затем сигнал опасности отменили и катера возобновили работу. О причинах приостановки морского сообщения не уточняются.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд и остановили морской транспорт