https://crimea.ria.ru/20260608/v-sevastopole-povtorno-zakryli-reyd--1156680312.html

В Севастополе повторно закрыли рейд

В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Севастополе повторно закрыли рейд

Катера и паромы в Севастополе вновь приостановили перевозку пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T10:48

2026-06-08T10:48

2026-06-08T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе вновь приостановили перевозку пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в понедельник движение морского транспорта уже останавливали, после чего была объявлена воздушная тревога. Она продлилась более часа, затем сигнал опасности отменили и катера возобновили работу. О причинах приостановки морского сообщения не уточняются.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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