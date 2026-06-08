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В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:13
2026-06-08T15:13
2026-06-08T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
15:13 08.06.2026 (обновлено: 15:19 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена
в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали
вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников
над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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