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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:27
2026-06-08T15:29
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в понедельник уже три раза объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час. В третий раз тревогу объявили в 15:13. Она действовала 15 минут.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасностиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги

15:27 08.06.2026 (обновлено: 15:29 08.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе в понедельник уже три раза объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час. В третий раз тревогу объявили в 15:13. Она действовала 15 минут.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности
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СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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