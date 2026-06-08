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В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ
Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T21:43
2026-06-08T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в понедельник сообщалось, что с 8 утра до 14:00 по московскому времени над Крымом, Черным морем и другими регионами России были ликвидированы 124 беспилотника ВСУ. В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
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В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ
95 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России