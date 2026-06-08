Рейтинг@Mail.ru
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/v-nebe-nad-krymom-i-chernym-morem-unichtozheny-drony-vsu-1156706029.html
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ
Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T21:43
2026-06-08T21:43
новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
рязанская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в понедельник сообщалось, что с 8 утра до 14:00 по московскому времени над Крымом, Черным морем и другими регионами России были ликвидированы 124 беспилотника ВСУ. В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
рязанская область
тульская область
московская область
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, рязанская область, тульская область, московская область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ

95 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России

21:43 08.06.2026
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

"С 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что с 8 утра до 14:00 по московскому времени над Крымом, Черным морем и другими регионами России были ликвидированы 124 беспилотника ВСУ. В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУ
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
 
Новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьОрловская областьРязанская областьТульская областьМосковская областьКраснодарский крайПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – власти
22:03Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда
21:52Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график
21:43В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ
21:37В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионерке
21:22Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье
21:07842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске
20:48Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе
20:33Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией
20:23Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
20:05ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУ
19:45Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
19:27Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ
19:10В Крыму объявили высокую пожарную опасность
18:48Электрички в Евпаторию вернулись в график
18:28Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
18:10В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности
17:52В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм
17:35В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
17:17В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
Лента новостейМолния