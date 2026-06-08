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В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ

В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В небе над Крымом и Черным морем уничтожены дроны ВСУ

Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T21:43

2026-06-08T21:43

2026-06-08T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем, а также над девятью другими регионами России во второй половине дня понедельника перехвачены и сбиты 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в понедельник сообщалось, что с 8 утра до 14:00 по московскому времени над Крымом, Черным морем и другими регионами России были ликвидированы 124 беспилотника ВСУ. В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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