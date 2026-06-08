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В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора
В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:25
2026-06-08T10:25
2026-06-08T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома. Пострадала местная жительница. Семь жильцов поврежденного дома временно размещены у родственников.Также в селе Ивановское вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина. Он доставлен в Курскую областную больницу.По информации губернатора, за минувшие сутки сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию. 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.Ранее Хинштейн сообщал, что женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалочный комплекс горит в Новороссийске Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским райономДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста
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курская область, александр хинштейн, новости, атаки всу, происшествия
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора
Хинштейн: в Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в селе 1-е Панино Медвенского района погибли два механизатора. Еще раз — самые искренние соболезнования семьям", - написал Хинштейн в своем канале в МАКС.
По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома. Пострадала местная жительница. Семь жильцов поврежденного дома временно размещены у родственников.
Также в селе Ивановское вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина. Он доставлен в Курскую областную больницу.
По информации губернатора, за минувшие сутки сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию. 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Ранее Хинштейн сообщал, что женщина получила
минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области.
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