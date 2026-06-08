https://crimea.ria.ru/20260608/v-kurskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-pogibli-dva-mekhanizatora-1156677769.html

В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора

В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора

В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T10:25

2026-06-08T10:25

2026-06-08T10:25

курская область

александр хинштейн

новости

атаки всу

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома. Пострадала местная жительница. Семь жильцов поврежденного дома временно размещены у родственников.Также в селе Ивановское вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина. Он доставлен в Курскую областную больницу.По информации губернатора, за минувшие сутки сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию. 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.Ранее Хинштейн сообщал, что женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалочный комплекс горит в Новороссийске Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским райономДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, новости, атаки всу, происшествия