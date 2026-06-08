Рейтинг@Mail.ru
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/v-kurskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-pogibli-dva-mekhanizatora-1156677769.html
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора
В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:25
2026-06-08T10:25
курская область
александр хинштейн
новости
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома. Пострадала местная жительница. Семь жильцов поврежденного дома временно размещены у родственников.Также в селе Ивановское вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина. Он доставлен в Курскую областную больницу.По информации губернатора, за минувшие сутки сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию. 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.Ранее Хинштейн сообщал, что женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалочный комплекс горит в Новороссийске Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским райономДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, александр хинштейн, новости, атаки всу, происшествия
В Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора

Хинштейн: в Курской области из-за атак ВСУ погибли два механизатора

10:25 08.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак вражеских БПЛА погибли два механизатора, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в селе 1-е Панино Медвенского района погибли два механизатора. Еще раз — самые искренние соболезнования семьям", - написал Хинштейн в своем канале в МАКС.
По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома. Пострадала местная жительница. Семь жильцов поврежденного дома временно размещены у родственников.
Также в селе Ивановское вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина. Он доставлен в Курскую областную больницу.
По информации губернатора, за минувшие сутки сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию. 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Ранее Хинштейн сообщал, что женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перевалочный комплекс горит в Новороссийске
Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста
 
Курская областьАлександр ХинштейнНовостиАтаки ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя
13:12В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
13:02ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь
12:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
12:47Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек
12:35Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
12:31В Крыму работает ПВО
12:31В Севастополе воздушная тревога
12:16Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:12Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост
12:05Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин
12:01Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
11:53Ночью в центре Молдавии взорвался дрон
11:44Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
11:33В Судаке бензин появился в свободной продаже
11:24СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
11:16Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92
11:09Воздушная тревога в Севастополе отменена
10:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз
10:54Раздольненский район в Крыму частично обесточен
Лента новостейМолния