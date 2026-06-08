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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:32
2026-06-08T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.В ведомстве напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго" 8-800-506-00Ранее сообщалось, что 8 июня на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеЛивни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение В Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики "Крымэнерго" перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

14:32 08.06.2026
 
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. В предприятии "Крымэнерго" действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго" 8-800-506-00
Ранее сообщалось, что 8 июня на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.
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