https://crimea.ria.ru/20260608/v-krymu-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1156692751.html
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:32
2026-06-08T14:32
2026-06-08T14:32
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.В ведомстве напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго" 8-800-506-00Ранее сообщалось, что 8 июня на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеЛивни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение В Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_2e1615fa8f25599054cc2149390b551c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики "Крымэнерго" перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды