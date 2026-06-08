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В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года

В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года

В Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T06:41

2026-06-08T06:41

2026-06-08T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России.Маткапитал остается значимым инструментом поддержки, отметили в крымском отделении СФР. Сертификат оформляется проактивно при рождении малыша. В 2026 году размер капитала составляет 728,9 тыс. рублей на одного ребенка и 963,2 тыс. рублей на двух детей, напомнили в пресс-службе. Чаще всего крымчане на эти деньги улучшают свои жилищные условия. "На эти цели с начала года направили маткапитал более 3 тысяч крымских семей", - уточнили в пресс-службе.Единое пособие положено будущим мамам и семьям с невысокими доходами с детьми до 17 лет. В Крыму его получают более 3,6 тысяч беременных женщин, а также 86 тыс. детей, отметили в СФР.Кроме того, родители могут оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для тех, кто официально трудоустроен, оно выплачивается в размере 40% от среднего заработка. Для неработающих пособие устанавливается в фиксированном размере, с ежегодной индексацией. С 1 февраля 2026 года размер выплаты 10 667 рублей, сказано в релизе.Также региональное Отделение СФР выплачивает пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка в семью и пособия семьям военнослужащих по призыву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочноВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуЧисло многодетных семей в России растет – Путин

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социальный фонд россии, крым, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, соцвыплаты, семья, общество, новости крыма