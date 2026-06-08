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В Крыму работает ПВО - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Крыму работает ПВО
В Крыму работает ПВО - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:31
2026-06-08T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму работает ПВО

В Крыму работает ПВО

12:31 08.06.2026 (обновлено: 12:35 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО
Расчет ПВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.
Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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