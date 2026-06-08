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В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
В Крыму приостановили движение электричек на двух участках - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
В Крыму приостановлено движение электричек на участках Симферополь - Джанкой и Армянск – Джанкой. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:36
2026-06-08T09:36
2026-06-08T10:21
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новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму приостановлено движение электричек на участках Симферополь - Джанкой и Армянск – Джанкой. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.В компании пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураНа Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиковСтанция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
https://crimea.ria.ru/20260608/dron-atakoval-poezd-moskva--simferopol--pogib-pomoschnik-mashinista-1156673468.html
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В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
В Крыму на двух участках приостановили движение пригородных поездов - перевозчик
09:36 08.06.2026 (обновлено: 10:21 08.06.2026)