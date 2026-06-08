https://crimea.ria.ru/20260608/v-krymu-priostanovili-dvizhenie-elektrichek-na-dvukh-uchastkakh-1156677406.html

В Крыму приостановили движение электричек на двух участках

В Крыму приостановили движение электричек на двух участках - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Крыму приостановили движение электричек на двух участках

﻿В Крыму приостановлено движение электричек на участках Симферополь - Джанкой и Армянск – Джанкой. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T09:36

2026-06-08T09:36

2026-06-08T10:21

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новости крыма

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. ﻿В Крыму приостановлено движение электричек на участках Симферополь - Джанкой и Армянск – Джанкой. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.В компании пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураНа Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиковСтанция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом

https://crimea.ria.ru/20260608/dron-atakoval-poezd-moskva--simferopol--pogib-pomoschnik-mashinista-1156673468.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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