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В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности
В Крыму отменена угрозе беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угрозе беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности

В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности

18:10 08.06.2026 (обновлено: 18:11 08.06.2026)
 
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угрозе беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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