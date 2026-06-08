https://crimea.ria.ru/20260608/v-krymu-otmenili-ugrozu-bespilotnoy-opasnosti-1156651623.html

В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности

В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности

В Крыму отменена угрозе беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T18:10

2026-06-08T18:10

2026-06-08T18:11

крым

атаки всу на крым

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

срочные новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угрозе беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма