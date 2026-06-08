https://crimea.ria.ru/20260608/v-krymu-obyavili-vysokuyu-pozharnuyu-opasnost-1156703851.html
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
В Крыму объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
На территории Крыма с 9 по 12 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T19:10
2026-06-08T19:10
2026-06-08T19:10
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
крым
безопасность республики крым и севастополя
пожароопасный сезон в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110011/24/1100112465_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_3ec0f6e61a9d5046ea5f571fea349feb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 9 по 12 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В МЧС напомнили, что в этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий необходимо звонить по телефонам 101 и 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-v-zonu-ugrozy-prirodnykh-pozharov-voshli-535-naselennykh-punktov-1156556521.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110011/24/1100112465_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ca1b814f6322d1ba25ff1c259e781078.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
В Крыму объявили высокую пожарную опасность с 9 по 12 июня