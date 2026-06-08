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В Крыму объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Крыму объявили высокую пожарную опасность
В Крыму объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
На территории Крыма с 9 по 12 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T19:10
2026-06-08T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 9 по 12 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В МЧС напомнили, что в этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий необходимо звонить по телефонам 101 и 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявили высокую пожарную опасность

В Крыму объявили высокую пожарную опасность с 9 по 12 июня

19:10 08.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкБорьба с лесными пожарами
Борьба с лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 9 по 12 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Высокая пожарная опасность ожидается в западных и центральных районах Крыма с 9 по 12 июня", – сказано в сообщении.
С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.
В МЧС напомнили, что в этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий необходимо звонить по телефонам 101 и 112.
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