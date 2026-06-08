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В Крыму нашли опасные нарушения на железной дороге - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Крыму нашли опасные нарушения на железной дороге
В Крыму нашли опасные нарушения на железной дороге - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму нашли опасные нарушения на железной дороге
Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей, информирует пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T22:43
2026-06-08T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей, информирует пресс-служба надзорного ведомства.Руководителю предприятия внесено преставление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье о действиях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, железная дорога, южная транспортная прокуратура, происшествия
В Крыму нашли опасные нарушения на железной дороге

На железной дороге в Крыму нашли опасные нарушения на одном из участков

22:43 08.06.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВ Крыму вскрыты нарушения на объекте железнодорожного транспорта
В Крыму вскрыты нарушения на объекте железнодорожного транспорта
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура выявила опасные нарушения на участке железнодорожных путей, информирует пресс-служба надзорного ведомства.
"В деятельности Научно-исследовательского и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения масс выявлены нарушения, выразившиеся в неудовлетворительном состоянии верхнего строения пути", – сказано в сообщении.
Руководителю предприятия внесено преставление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье о действиях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой.
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Новости КрымаКрымЖелезная дорогаЮжная транспортная прокуратураПроисшествия
 
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