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В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионерке
В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионерке - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионерке
Мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокураторы Крыма, курьер аферистов... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T21:37
2026-06-08T21:37
2026-06-08T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокураторы Крыма, курьер аферистов задержан и возместил ущерб потерпевшим по решению суда.По данным надзорного ведомства, злоумышленники убедили потерпевших в том, что необходимо передать деньги курьеру для "декларирования". Курьер прибыл в Симферополь, где получил от обманутого сына потерпевшей 180 тысяч рублей и 58 тысяч долларов США.Пока приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре региона.Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам, сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обманаВ Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублейВ Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда
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новости крыма, симферопольский район, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, суд, мошенничество
В Крыму курьер аферистов возместил почти 5 миллионов обманутой пенсионерке
В Крыму курьер мошенников возместил по суду почти 5 миллионов обманутой пенсионерке