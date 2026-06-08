https://crimea.ria.ru/20260608/v-krymu-dlya-perevozki-passazhirov-ostanovlennykh-poezdov-chast-avtobusov-snyali-s-reysov--1156676843.html

В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов

В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов - РИА Новости Крым, 08.06.2026

В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов

В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T09:10

2026-06-08T09:10

2026-06-08T09:10

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики.В ночь на понедельник украинские боевики нанесли удар по тепловозу поезда Москва-Симферополь. Ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. В связи с атакой временно приостановлено движение поездов, людей эвакуировали, далее их перевозку пообещали осуществить автобусами.Жителей и гостей полуострова призвали доверять только официальным источникам информации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, атаки всу на крым, поезд "таврия", происшествия, минтранс крыма