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В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:10
2026-06-08T09:10
2026-06-08T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики.В ночь на понедельник украинские боевики нанесли удар по тепловозу поезда Москва-Симферополь. Ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. В связи с атакой временно приостановлено движение поездов, людей эвакуировали, далее их перевозку пообещали осуществить автобусами.Жителей и гостей полуострова призвали доверять только официальным источникам информации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
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крым, новости крыма, атаки всу на крым, поезд "таврия", происшествия, минтранс крыма
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов