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В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:10
2026-06-08T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики.В ночь на понедельник украинские боевики нанесли удар по тепловозу поезда Москва-Симферополь. Ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. В связи с атакой временно приостановлено движение поездов, людей эвакуировали, далее их перевозку пообещали осуществить автобусами.Жителей и гостей полуострова призвали доверять только официальным источникам информации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
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В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов

В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов

09:10 08.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму для перевозки пассажиров остановленных из-за атаки ВСУ поездов часть автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщает минтранс республики.
В ночь на понедельник украинские боевики нанесли удар по тепловозу поезда Москва-Симферополь. Ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. В связи с атакой временно приостановлено движение поездов, людей эвакуировали, далее их перевозку пообещали осуществить автобусами.
"Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляется из Керчи в Симферополь автобусами. В связи с чем часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены для перевозки пассажиров", - проинформировали в минтрансе.
Жителей и гостей полуострова призвали доверять только официальным источникам информации.
Поезд из Москвы в Феодосию
06:07
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено
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КрымНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПоезд "Таврия"ПроисшествияМинтранс Крыма
 
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