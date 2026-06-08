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В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм
В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм
Власти Киева потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести святыню. Об этом в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T17:52
2026-06-08T17:52
киев
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Власти Киева потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести святыню. Об этом в понедельник сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).Спасо-Преображенский храм находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера. Церковь действует с 2012 года. По информации СПЖ, в марте 2018 года святыню уже пытались уничтожить - тогда группа неизвестных разбила окна и подожгла здание с помощью горючей смеси. Однако усилиями настоятеля и прихожан храм удалось восстановить.Ранее Союз православных журналистов сообщал, что Крестовоздвиженский и Теплый храмы на территории Киево-Печерской лавре закрыли для монахов Украинской православной церкви.Также сообщалось, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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РИА Новости Крым
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киев, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, украина, новости
В Киеве требуют снести Спасо-Преображенский храм

Киевские власти потребовали у прихожан самостоятельно снести Спасо-Преображенский храм

17:52 08.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрест в храме. Архивное фото
Крест в храме. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Власти Киева потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести святыню. Об этом в понедельник сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
"Городские власти потребовали от настоятеля протоиерея Александра Проченко и прихожан собственноручно разобрать святыню до 9 июня. В случае отказа, чиновники пообещали снести здание принудительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Спасо-Преображенский храм находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера. Церковь действует с 2012 года.
По информации СПЖ, в марте 2018 года святыню уже пытались уничтожить - тогда группа неизвестных разбила окна и подожгла здание с помощью горючей смеси. Однако усилиями настоятеля и прихожан храм удалось восстановить.
Ранее Союз православных журналистов сообщал, что Крестовоздвиженский и Теплый храмы на территории Киево-Печерской лавре закрыли для монахов Украинской православной церкви.
Также сообщалось, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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КиевЗахват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеВ миреУкраинаНовости
 
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