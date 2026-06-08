Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/v-chernom-more-unichtozhen-patrulnyy-kater-vsu--video-1156694093.html
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:30
2026-06-08T15:30
министерство обороны рф
черное море
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156695446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a44aa25924255db608f37452d6fd6e8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по вражеской цели в акватории моря опубликовало Минобороны.
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поражение патрульного катера ударом БПЛА Герань в акватории Черного моря
Поражение патрульного катера ударом БПЛА Герань в акватории Черного моря
2026-06-08T15:30
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156695446_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_b19be5886ecf209fa54e06e65a66014e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, черное море, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости сво, новости, видео
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по вражеской цели в акватории моря опубликовало Минобороны.
2026-06-08T15:30
true
PT0M12S
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео

В Черном море "Герань" уничтожила украинский патрульный катер – видео

15:30 08.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по вражеской цели в акватории моря опубликовало Минобороны.
 
Министерство обороны РФЧерное мореВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
16:40Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму
16:27Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму
16:10В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
15:55FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ
15:43Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
15:30В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео 0:12
15:27В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:24Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки
15:13В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
15:01"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
14:50Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
14:41Рейд в Севастополе открыли
14:32В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
14:22Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени
14:19Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
14:15Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку
14:07Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
14:00Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль
13:52Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России
Лента новостейМолния