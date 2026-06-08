https://crimea.ria.ru/20260608/v-chernom-more-unichtozhen-patrulnyy-kater-vsu--video-1156694093.html
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:30
2026-06-08T15:30
2026-06-08T15:30
министерство обороны рф
черное море
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по вражеской цели в акватории моря опубликовало Минобороны.
черное море
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2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156695446_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_b19be5886ecf209fa54e06e65a66014e.jpg
Поражение патрульного катера ударом БПЛА Герань в акватории Черного моря
Поражение патрульного катера ударом БПЛА Герань в акватории Черного моря
2026-06-08T15:30
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PT0M12S
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, черное море, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости сво, новости, видео
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по вражеской цели в акватории моря опубликовало Минобороны.
2026-06-08T15:30
true
PT0M12S
В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео
В Черном море "Герань" уничтожила украинский патрульный катер – видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Патрульный катер ВСУ уничтожен в Черном море ударом российского дрона "Герань". Кадры работы специалистов войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. по вражеской цели в акватории моря опубликовало Минобороны.