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Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль
Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль
Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:00
2026-06-08T14:00
2026-06-08T14:00
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.Удар по пассажирскому поезду в Крыму он назвал продолжением преступных действий киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыКрымские поезда "Таврия" временно будут отправляться из Керчи – как добратьсяСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
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РИА Новости Крым
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крым, ситуация с поездами в крыму после атаки всу, кремль, дмитрий песков, новости крыма
Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль
Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет попытки урегулирования конфликта на Украине – Песков