https://crimea.ria.ru/20260608/udar-vsu-po-poezdu-v-krymu-oslozhnyaet-uregulirovanie-konflikta--kreml-1156689886.html

Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль

Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль

Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T14:00

2026-06-08T14:00

2026-06-08T14:00

крым

ситуация с поездами в крыму после атаки всу

кремль

дмитрий песков

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.Удар по пассажирскому поезду в Крыму он назвал продолжением преступных действий киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыКрымские поезда "Таврия" временно будут отправляться из Керчи – как добратьсяСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация с поездами в крыму после атаки всу, кремль, дмитрий песков, новости крыма