https://crimea.ria.ru/20260608/udar-vsu-po-poezdu-v-krym-i-nezhelanie-turtsii-pomogat-kievu-glavnoe-za-den-1156703489.html

Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день

Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день

Украинский беспилотник атаковал поезд Москва – Симферополь. В Херсонской области запущено в реверсивном режиме движение по Чонгарскому мосту, разрушенному ВСУ... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T23:20

2026-06-08T23:20

2026-06-08T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал поезд Москва – Симферополь. В Херсонской области запущено в реверсивном режиме движение по Чонгарскому мосту, разрушенному ВСУ. В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам. В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда. Новая магнитная буря идет к Земле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар дрона ВСУ по поезду Москва – СимферопольПомощник машиниста погиб и машинист ранен после удара украинского беспилотника по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Пострадавший находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы.После случившегося плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановили. Пассажиров доставляли к месту прибытия на автобусах. Для этих целей ряд автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском сняли с рейсов, чтобы пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 смогли добраться из Керчи в крымскую столицу. Также после ЧП перевозчик сообщил, что поезда из Крыма на материк будут отправляться из Керчи, куда пассажиры будут добираться на автобусах.Составы задерживались на 7,5-10 часов. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры поставили на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи с задержками движения.Кроме того, в понедельник по техническим причинам также временно приостановили движение пригородных поездов на участках Симферополь – Джанкой и Армянск – Джанкой.Движение по Чонгарскому мосту возобновилиДвижение по Чонгарскому мосту возобновлено, сейчас автомобили проезжают по нему в реверсивном режиме.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп".В Севастополе выросли выплаты контрактникамВ Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора."Мы предлагаем данным проектом постановления увеличить определенным категориям военнослужащих, а именно мобилизованным гражданам, заключившим контракт, с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. И военнослужащим подразделений беспилотных систем и подразделений воинских частей резерва с 1,5 миллионов до 2,5", – сказала в ходе заседания директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина.В Турции заявили о нежелании помогать КиевуТурецкая партия "Родина" (Vatan) заявила о необходимости прекращения военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях."Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной", – заявили в партии.Затяжная магнитная буряМощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный шторм подошел к плане к полудню понедельника, достигнув к вечеру сильного уровня G3.К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится, уточнили эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260608/udar-vsu-po-poezdu-v-krymu-oslozhnyaet-uregulirovanie-konflikta--kreml-1156689886.html

https://crimea.ria.ru/20260608/defitsit-topliva-na-yuge-rossii--minenergo-sformirovalo-otraslevoy-shtab-1156705612.html

https://crimea.ria.ru/20260608/nato-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-u-granits-rossii-1156675412.html

https://crimea.ria.ru/20260608/v-kieve-trebuyut-snesti-spaso-preobrazhenskiy-khram-1156683618.html

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