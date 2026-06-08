https://crimea.ria.ru/20260608/udar-vsu-po-poezdu-v-krym-i-nezhelanie-turtsii-pomogat-kievu-glavnoe-za-den-1156703489.html
Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день
Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день
Украинский беспилотник атаковал поезд Москва – Симферополь. В Херсонской области запущено в реверсивном режиме движение по Чонгарскому мосту, разрушенному ВСУ... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T23:20
2026-06-08T23:20
2026-06-08T23:20
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7f2508a8455c71d13f06b8ffa2ff01c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал поезд Москва – Симферополь. В Херсонской области запущено в реверсивном режиме движение по Чонгарскому мосту, разрушенному ВСУ. В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам. В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда. Новая магнитная буря идет к Земле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар дрона ВСУ по поезду Москва – СимферопольПомощник машиниста погиб и машинист ранен после удара украинского беспилотника по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Пострадавший находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы.После случившегося плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановили. Пассажиров доставляли к месту прибытия на автобусах. Для этих целей ряд автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском сняли с рейсов, чтобы пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 смогли добраться из Керчи в крымскую столицу. Также после ЧП перевозчик сообщил, что поезда из Крыма на материк будут отправляться из Керчи, куда пассажиры будут добираться на автобусах.Составы задерживались на 7,5-10 часов. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры поставили на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи с задержками движения.Кроме того, в понедельник по техническим причинам также временно приостановили движение пригородных поездов на участках Симферополь – Джанкой и Армянск – Джанкой.Движение по Чонгарскому мосту возобновилиДвижение по Чонгарскому мосту возобновлено, сейчас автомобили проезжают по нему в реверсивном режиме.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп".В Севастополе выросли выплаты контрактникамВ Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора."Мы предлагаем данным проектом постановления увеличить определенным категориям военнослужащих, а именно мобилизованным гражданам, заключившим контракт, с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. И военнослужащим подразделений беспилотных систем и подразделений воинских частей резерва с 1,5 миллионов до 2,5", – сказала в ходе заседания директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина.В Турции заявили о нежелании помогать КиевуТурецкая партия "Родина" (Vatan) заявила о необходимости прекращения военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях."Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной", – заявили в партии.Затяжная магнитная буряМощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный шторм подошел к плане к полудню понедельника, достигнув к вечеру сильного уровня G3.К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится, уточнили эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260608/udar-vsu-po-poezdu-v-krymu-oslozhnyaet-uregulirovanie-konflikta--kreml-1156689886.html
https://crimea.ria.ru/20260608/defitsit-topliva-na-yuge-rossii--minenergo-sformirovalo-otraslevoy-shtab-1156705612.html
https://crimea.ria.ru/20260608/nato-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-u-granits-rossii-1156675412.html
https://crimea.ria.ru/20260608/v-kieve-trebuyut-snesti-spaso-preobrazhenskiy-khram-1156683618.html
https://crimea.ria.ru/20260608/parovozikom-za-solntsem-venera-i-yupiter-soydutsya-vmeste-1156705383.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_192:177:980:768_1920x0_80_0_0_036e38339faae2a317de2fdfdd6f087f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал поезд Москва – Симферополь. В Херсонской области запущено в реверсивном режиме движение по Чонгарскому мосту, разрушенному ВСУ. В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам. В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда. Новая магнитная буря идет к Земле.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Удар дрона ВСУ по поезду Москва – Симферополь
Помощник машиниста погиб
и машинист ранен после удара украинского беспилотника по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Пострадавший находится в стабильном состоянии
, у него повреждены обе стопы.
После случившегося плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановили
. Пассажиров доставляли к месту прибытия на автобусах. Для этих целей ряд автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском сняли с рейсов
, чтобы пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 смогли добраться из Керчи в крымскую столицу. Также после ЧП перевозчик сообщил
, что поезда из Крыма на материк будут отправляться из Керчи, куда пассажиры будут добираться на автобусах.
Составы задерживались
на 7,5-10 часов. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры поставили на контроль соблюдение прав
пассажиров поездов в Крыму в связи с задержками движения.
Кроме того, в понедельник по техническим причинам также временно приостановили движение пригородных поездов
на участках Симферополь – Джанкой и Армянск – Джанкой.
Движение по Чонгарскому мосту возобновили
Движение по Чонгарскому мосту возобновлено
, сейчас автомобили проезжают по нему в реверсивном режиме.
Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп".
В Севастополе выросли выплаты контрактникам
В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора.
"Мы предлагаем данным проектом постановления увеличить определенным категориям военнослужащих
, а именно мобилизованным гражданам, заключившим контракт, с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. И военнослужащим подразделений беспилотных систем и подразделений воинских частей резерва с 1,5 миллионов до 2,5", – сказала в ходе заседания директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина.
В Турции заявили о нежелании помогать Киеву
Турецкая партия "Родина" (Vatan) заявила о необходимости прекращения военной помощи Украине
после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях.
"Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной", – заявили в партии.
Затяжная магнитная буря
Мощная магнитная буря обрушится на Землю
в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитный шторм подошел к плане к полудню понедельника, достигнув к вечеру сильного уровня G3.
К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится, уточнили эксперты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.