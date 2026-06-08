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Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России
Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России
Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T13:52
2026-06-08T13:52
2026-06-08T13:57
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, комплекс мер по решению проблемы разрабатывает Минэнерго России.Проблема с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольныхВ Судаке бензин появился в свободной продажеВ Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
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Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России
Над устранением топливного дефицита в Крыму работает Минэнерго России – Песков
13:52 08.06.2026 (обновлено: 13:57 08.06.2026)