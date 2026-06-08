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Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку
Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку
Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционный формат обучения в целях безопасности, итоговые оцени учащимся выставят по среднему... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:15
2026-06-08T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционный формат обучения в целях безопасности, итоговые оцени учащимся выставят по среднему баллу, практику по ряду специальностей перенесут. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Занятия будут проводиться с удаленных платформ и цифровых ресурсов, что позволит сохранить привычный учебный ритм, не подвергая людей риску, подчеркнул губернатор.При этом экзамены на выпускных курсах переносить на осень не будут, чтобы студенты не лишились возможности поступления в вуз, указал он. И подчеркнул, что выпускные испытания пройдут с соблюдением всех мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на терактыНовая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныЦентры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают
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севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, среднее профессиональное образование в крыму, новости севастополя
Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку

В Севастополе студентов колледжей и техникумов перевели на дистант - Развожаев

14:15 08.06.2026 (обновлено: 14:33 08.06.2026)
 
© Depositphotos.com IgorVetushkoМолодая девушка с ноутбуком на диване
Молодая девушка с ноутбуком на диване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Depositphotos.com IgorVetushko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционный формат обучения в целях безопасности, итоговые оцени учащимся выставят по среднему баллу, практику по ряду специальностей перенесут. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В связи с текущей обстановкой в регионе, ради безопасности студентов и педагогов, департамент образования и науки Севастополя принял решения, касающиеся системы среднего профессионального образования. Для студентов колледжей и техникумов введен дистанционный формат обучения", – проинформировал он.

Занятия будут проводиться с удаленных платформ и цифровых ресурсов, что позволит сохранить привычный учебный ритм, не подвергая людей риску, подчеркнул губернатор.
"Итоговые оценки за полугодие будут выставлены по среднему арифметическому уже полученных отметок. Период практики по ряду специальностей будет перенесен", – указал он.
При этом экзамены на выпускных курсах переносить на осень не будут, чтобы студенты не лишились возможности поступления в вуз, указал он. И подчеркнул, что выпускные испытания пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
"Высшие учебные заведения на территории Севастополя находятся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ. Вузам мы рекомендовали пересмотреть организацию учебного процесса и по возможности ввести дистанционный формат. Итоговые решения принимают ректоры вузов", – добавил губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоСреднее профессиональное образование в КрымуНовости Севастополя
 
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