https://crimea.ria.ru/20260608/studentov-kolledzhey-i-tekhnikumov-v-sevastopole-pereveli-na-distantsionku-1156691950.html

Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку

Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку

Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционный формат обучения в целях безопасности, итоговые оцени учащимся выставят по среднему... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T14:15

2026-06-08T14:15

2026-06-08T14:33

севастополь

михаил развожаев

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционный формат обучения в целях безопасности, итоговые оцени учащимся выставят по среднему баллу, практику по ряду специальностей перенесут. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Занятия будут проводиться с удаленных платформ и цифровых ресурсов, что позволит сохранить привычный учебный ритм, не подвергая людей риску, подчеркнул губернатор.При этом экзамены на выпускных курсах переносить на осень не будут, чтобы студенты не лишились возможности поступления в вуз, указал он. И подчеркнул, что выпускные испытания пройдут с соблюдением всех мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на терактыНовая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныЦентры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, среднее профессиональное образование в крыму, новости севастополя