https://crimea.ria.ru/20260608/sk-nachal-rassledovat-ataku-vsu-na-poezd-moskva-simferopol-1156681161.html

СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь

СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026

СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь

Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ Украины против мирных жителей нескольких регионов РФ, в том числе удар БПЛА по тепловозу... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T11:24

2026-06-08T11:24

2026-06-08T11:31

крым

новости крыма

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ Украины против мирных жителей нескольких регионов РФ, в том числе удар БПЛА по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь в ночь с 7 на 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи со сбоями в движении поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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