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СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ Украины против мирных жителей нескольких регионов РФ, в том числе удар БПЛА по тепловозу... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T11:24
2026-06-08T11:31
крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ Украины против мирных жителей нескольких регионов РФ, в том числе удар БПЛА по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь в ночь с 7 на 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи со сбоями в движении поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь

СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь

11:24 08.06.2026 (обновлено: 11:31 08.06.2026)
 
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииЧП на железной дороге
ЧП на железной дороге
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ Украины против мирных жителей нескольких регионов РФ, в том числе удар БПЛА по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь в ночь с 7 на 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
"Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.
Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи со сбоями в движении поездов.
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