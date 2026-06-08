https://crimea.ria.ru/20260608/siloviki-zaderzhali-24-cheloveka-za-organizatsiyu-onlayn-kazino-1156677026.html

Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино

Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино

Силовики задержали 24 лидеров и участников банды, финансировавших сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. На основании... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T09:16

2026-06-08T09:16

2026-06-08T09:16

россия

азартные игры

казино

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали 24 лидеров и участников банды, финансировавших сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. На основании представленных ФСБ России материалов Следком возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что ежедневно фигурантами в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.Во время обысков правоохранители изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие авто.На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается.В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азартные игры, казино, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)