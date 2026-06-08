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Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино
Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино
Силовики задержали 24 лидеров и участников банды, финансировавших сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. На основании... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:16
2026-06-08T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали 24 лидеров и участников банды, финансировавших сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. На основании представленных ФСБ России материалов Следком возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что ежедневно фигурантами в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.Во время обысков правоохранители изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие авто.На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается.В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под суд
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, азартные игры, казино, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино

В России пресечена деятельность 24 организаторов подпольных онлайн-казино

09:16 08.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали 24 лидеров и участников банды, финансировавших сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. На основании представленных ФСБ России материалов Следком возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в ряде онлайн-казино, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно фигурантами в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.
Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
Во время обысков правоохранители изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие авто.
На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается.
В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.
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РоссияАзартные игрыКазиноНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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