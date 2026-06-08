https://crimea.ria.ru/20260608/sevastopol-polnostyu-obespechen-produktami-pitaniya-na-fone-defitsita-topliva-1156691490.html

Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива

Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива

Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T14:50

2026-06-08T14:50

2026-06-08T14:50

севастополь

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бензин

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что временные ограничения на отпуск некоторых товаров ввели некоторые сети, чтобы у каждого покупателя была возможность спокойно купить необходимое."Иногда люди в спешке покупают намного больше, чем реально требуется", – добавили в правительстве.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ценовой ситуации, а с самими торговыми сетями выстроено ежедневное взаимодействие. Сейчас зафиксировано снижение цен на куриные яйца и овощи борщевого набора. Увеличивается урожай открытого грунта, и это расширяет предложение для потребителей.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам.Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92Где в Феодосии появился бензинПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, продукты, торговые сети, торговля, еда, новости севастополя, общество, бензин, дефицит топлива в крыму