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Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:50
2026-06-08T14:50
севастополь
продукты
торговые сети
торговля
еда
новости севастополя
общество
бензин
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что временные ограничения на отпуск некоторых товаров ввели некоторые сети, чтобы у каждого покупателя была возможность спокойно купить необходимое."Иногда люди в спешке покупают намного больше, чем реально требуется", – добавили в правительстве.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ценовой ситуации, а с самими торговыми сетями выстроено ежедневное взаимодействие. Сейчас зафиксировано снижение цен на куриные яйца и овощи борщевого набора. Увеличивается урожай открытого грунта, и это расширяет предложение для потребителей.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам.Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92Где в Феодосии появился бензинПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
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РИА Новости Крым
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севастополь, продукты, торговые сети, торговля, еда, новости севастополя, общество, бензин, дефицит топлива в крыму
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива

Поставки продуктов в Севастополь идут каждый день без перебоев – власти

14:50 08.06.2026
 
© Правительство СевастополяВ магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В севастопольских магазинах все есть: запасы стабильные, цены под контролем. Продуктов на складах достаточно – от двух недель до полутора месяцев. Но главное, что поставки в город идут каждый день и без перебоев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения на отпуск некоторых товаров ввели некоторые сети, чтобы у каждого покупателя была возможность спокойно купить необходимое.
© Правительство СевастополяВ магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
© Правительство Севастополя
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
"Иногда люди в спешке покупают намного больше, чем реально требуется", – добавили в правительстве.
По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ценовой ситуации, а с самими торговыми сетями выстроено ежедневное взаимодействие.
© Правительство СевастополяВ магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
© Правительство Севастополя
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
Сейчас зафиксировано снижение цен на куриные яйца и овощи борщевого набора. Увеличивается урожай открытого грунта, и это расширяет предложение для потребителей.

"Торговые сети в полной мере выполняют взятые на себя обязательства: условия ценового соглашения соблюдаются, торговая надбавка на социально значимые товары строго зафиксирована в коридоре от 0 до 15%", – рассказала Ксения Казанджиева.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам.
© Правительство СевастополяВ магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
© Правительство Севастополя
В магазинах Севастополя достаточно продуктов питания
Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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