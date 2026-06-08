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Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:50
2026-06-08T14:50
2026-06-08T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что временные ограничения на отпуск некоторых товаров ввели некоторые сети, чтобы у каждого покупателя была возможность спокойно купить необходимое."Иногда люди в спешке покупают намного больше, чем реально требуется", – добавили в правительстве.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ценовой ситуации, а с самими торговыми сетями выстроено ежедневное взаимодействие. Сейчас зафиксировано снижение цен на куриные яйца и овощи борщевого набора. Увеличивается урожай открытого грунта, и это расширяет предложение для потребителей.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам.Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92Где в Феодосии появился бензинПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
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севастополь, продукты, торговые сети, торговля, еда, новости севастополя, общество, бензин, дефицит топлива в крыму
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
Поставки продуктов в Севастополь идут каждый день без перебоев – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В севастопольских магазинах все есть: запасы стабильные, цены под контролем. Продуктов на складах достаточно – от двух недель до полутора месяцев. Но главное, что поставки в город идут каждый день и без перебоев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что временные ограничения на отпуск некоторых товаров ввели некоторые сети, чтобы у каждого покупателя была возможность спокойно купить необходимое.
"Иногда люди в спешке покупают намного больше, чем реально требуется", – добавили в правительстве.
По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ценовой ситуации, а с самими торговыми сетями выстроено ежедневное взаимодействие.
Сейчас зафиксировано снижение цен на куриные яйца и овощи борщевого набора. Увеличивается урожай открытого грунта, и это расширяет предложение для потребителей.
"Торговые сети в полной мере выполняют взятые на себя обязательства: условия ценового соглашения соблюдаются, торговая надбавка на социально значимые товары строго зафиксирована в коридоре от 0 до 15%", – рассказала Ксения Казанджиева.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина
. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам.
Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива
есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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