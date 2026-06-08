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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:41
2026-06-08T14:46
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
новости севастополя
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, новости севастополя, севастополь
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

14:41 08.06.2026 (обновлено: 14:46 08.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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Паромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяМорской транспортНовости СевастополяСевастополь
 
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