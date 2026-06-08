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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера вновь перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T08:38
2026-06-08T08:38
севастополь
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Рейд в городе был закрыт в 6:45. В этот период в регионе объявляли воздушную тревогу - военные отражали удары дронов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

08:38 08.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в городе был закрыт в 6:45. В этот период в регионе объявляли воздушную тревогу - военные отражали удары дронов.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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СевастопольТранспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаПаромы и катера в СевастополеНовости Севастополя
 
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