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Раздольненский район в Крыму частично обесточен - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Раздольненский район в Крыму частично обесточен
Раздольненский район в Крыму частично обесточен - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Раздольненский район в Крыму частично обесточен
Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:54
2026-06-08T10:54
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что подачу электроэнергии абонентам планируют восстановить в течение трех часов. На месте поломки уже работают аварийные бригады.В Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нити света: как строили энергомост в КрымВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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Раздольненский район в Крыму частично обесточен

В Раздольненском районе Крыма четыре населенных пункта частично остались без света

10:54 08.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Раздольненский район, населенные пункты частично: Чехово, Красноармейское, Зимино, Овражное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подачу электроэнергии абонентам планируют восстановить в течение трех часов.
На месте поломки уже работают аварийные бригады.
В Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
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