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Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ
Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ
Пять женщин пострадали в Белгородской области после ударов украинских боевиков, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T19:27
2026-06-08T19:37
новости
белгородская область
происшествия
атаки всу
белгород
валентин демидов
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять женщин пострадали в Белгородской области после ударов украинских боевиков, сообщает региональный оперштаб.В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.В Белгороде в результате детонации в 35 квартирах в 20 многоквартирных домах, а также в двух индивидуальных домах повреждено остекление, проинформировал мэр города Валентин Демидов. Также пострадало остекление и потолочные покрытия в социальном объекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, белгородская область, происшествия, атаки всу, белгород, валентин демидов, всу (вооруженные силы украины)
Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ

Пять женщин пострадали в Белгородской области от атак ВСУ – оперштаб

19:27 08.06.2026 (обновлено: 19:37 08.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять женщин пострадали в Белгородской области после ударов украинских боевиков, сообщает региональный оперштаб.
"В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц. Женщин с предварительным диагнозом "акубаротравмы" для обследования бригады скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", – сказано в сообщении.
В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
В Белгороде в результате детонации в 35 квартирах в 20 многоквартирных домах, а также в двух индивидуальных домах повреждено остекление, проинформировал мэр города Валентин Демидов. Также пострадало остекление и потолочные покрытия в социальном объекте.
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Заголовок открываемого материала
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