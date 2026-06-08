https://crimea.ria.ru/20260608/pyat-zhenschin-postradali-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-1156704391.html

Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ

Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Пять женщин пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ

Пять женщин пострадали в Белгородской области после ударов украинских боевиков, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T19:27

2026-06-08T19:27

2026-06-08T19:37

новости

белгородская область

происшествия

атаки всу

белгород

валентин демидов

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять женщин пострадали в Белгородской области после ударов украинских боевиков, сообщает региональный оперштаб.В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.В Белгороде в результате детонации в 35 квартирах в 20 многоквартирных домах, а также в двух индивидуальных домах повреждено остекление, проинформировал мэр города Валентин Демидов. Также пострадало остекление и потолочные покрытия в социальном объекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгородская область

белгород

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2026

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новости, белгородская область, происшествия, атаки всу, белгород, валентин демидов, всу (вооруженные силы украины)