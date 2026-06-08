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ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУ
ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУ
Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Днепр" уничтожает средства воздушного нападения противника в Запорожской области. В этот раз на РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T20:05
2026-06-08T20:05
2026-06-08T20:05
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Днепр" уничтожает средства воздушного нападения противника в Запорожской области. В этот раз на Ореховском направлении зенитчики прямым попаданием уничтожили ракету противника, сообщили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что в очередной раз высокий профессионализм дежурных сил предотвратили попытку воздушного нападения противника. Расчет ЗРК "Тор-М2" обнаружил и взял на сопровождение ракету противника.В пресс-службе Минобороны добавили, что ежедневно расчеты ЗРК группировки войск "Днепр" обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные средства воздушного нападения ВСУ, не оставляя противнику шансов нанести урон по позициям российский войск и гражданской инфраструктуре.Ранее сообщалось, что за сутки боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 1445 боевиков, 12 бронемашин и другую военную технику и вооружение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили беспилотникиАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНРАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
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группировка войск "днепр", новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), видео
ПВО группировки войск "Днепр" отразила воздушную атаку ВСУ
ПВО группировки войск "Днепр" уничтожила ракету ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Днепр" уничтожает средства воздушного нападения противника в Запорожской области. В этот раз на Ореховском направлении зенитчики прямым попаданием уничтожили ракету противника, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что в очередной раз высокий профессионализм дежурных сил предотвратили попытку воздушного нападения противника. Расчет ЗРК "Тор-М2" обнаружил и взял на сопровождение ракету противника.
"Командование зенитного ракетного дивизиона оперативно приняло решение об уничтожении воздушной угрозы. Расчет, действуя четко и слаженно, выполнил пуск зенитной управляемой ракеты. В результате цель была поражена прямым попаданием. Ракета противника уничтожена", - рассказали в Минобороны.
В пресс-службе Минобороны добавили, что ежедневно расчеты ЗРК группировки войск "Днепр" обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные средства воздушного нападения ВСУ, не оставляя противнику шансов нанести урон по позициям российский войск и гражданской инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что за сутки боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли
еще 1445 боевиков, 12 бронемашин и другую военную технику и вооружение.
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