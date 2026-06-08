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Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи с задержками движения. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T07:02
2026-06-08T07:02
2026-06-08T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму в связи с задержками движения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.По данным "Гранд Сервис Экспресс", к утру понедельника в Крым из Крыма остановлены восемь пассажирских поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров поездов в Крыму
07:02 08.06.2026 (обновлено: 07:09 08.06.2026)