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Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда
Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда
Получивший ранение при атаке ВСУ машинист поезда Москва – Симферополь находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T22:03
2026-06-08T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Получивший ранение при атаке ВСУ машинист поезда Москва – Симферополь находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавшего машиниста в больнице.Крымский омбудсмен поговорил с пострадавшим и с его лечащим врачом, также он рассказал о мерах соцподдержки и оставил контактный телефон, чтобы семья могла обратиться в любой момент, заверила уполномоченный по правам человека в РФ.Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт рассказал, что пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – КремльЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
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новости крыма, яна лантратова, крым, поезд "таврия", атаки всу, происшествия, ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда

Раненный при атаке ВСУ машинист поезда Москва – Симферополь в стабильном состоянии

22:03 08.06.2026 (обновлено: 22:10 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Получивший ранение при атаке ВСУ машинист поезда Москва – Симферополь находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавшего машиниста в больнице.

"Пострадавшему – скорейшего выздоровления. Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз", – написала Лантратова в своем канале в МАКС.

Крымский омбудсмен поговорил с пострадавшим и с его лечащим врачом, также он рассказал о мерах соцподдержки и оставил контактный телефон, чтобы семья могла обратиться в любой момент, заверила уполномоченный по правам человека в РФ.
"Отдельно Александр Штехбарт узнал о состоянии пациентов, которых навещал после атаки БПЛА в Симферополе. Им становится лучше. Один человек переведен из реанимации в хирургию. Другой пациентке вернулось зрение", – добавила Лантратова.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт рассказал, что пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь.
В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.
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Новости КрымаЯна ЛантратоваКрымПоезд "Таврия"Атаки ВСУПроисшествияСитуация с поездами в Крыму после атаки ВСУ
 
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