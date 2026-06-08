https://crimea.ria.ru/20260608/povrezhdeny-nogi-kak-chuvstvuet-sebya-ranenyy-mashinist-krymskogo-poezda-1156707294.html

Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда

Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда

Получивший ранение при атаке ВСУ машинист поезда Москва – Симферополь находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T22:03

2026-06-08T22:03

2026-06-08T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Получивший ранение при атаке ВСУ машинист поезда Москва – Симферополь находится в стабильном состоянии, у него повреждены обе стопы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавшего машиниста в больнице.Крымский омбудсмен поговорил с пострадавшим и с его лечащим врачом, также он рассказал о мерах соцподдержки и оставил контактный телефон, чтобы семья могла обратиться в любой момент, заверила уполномоченный по правам человека в РФ.Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт рассказал, что пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – КремльЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, яна лантратова, крым, поезд "таврия", атаки всу, происшествия, ситуация с поездами в крыму после атаки всу