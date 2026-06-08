https://crimea.ria.ru/20260608/pomosch-na-starte-kakie-mery-podderzhki-rabotayut-dlya-biznesa-v-krymu-1156521716.html

Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму

Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму

В Крыму растет число предпринимателей среднего и малого бизнеса, особенно в сферах бьюти-услуг, строительства и общепита. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T08:47

2026-06-08T08:47

2026-06-08T08:47

крым

бизнес

крымский бизнес

предпринимательство

людмила пучкова

новости крыма

экономика крыма

инвестиции

свободная экономическая зона (сэз)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144356688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4422b9394dc2a289f492c9767cd483.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму растет число предпринимателей среднего и малого бизнеса, особенно в сферах бьюти-услуг, строительства и общепита. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Анастасия Пучкова.По ее словам, предприниматели получают финансовую, имущественную, гарантийную и консультационную помощь от государства. Это помогает подтолкнуть и поддержать бизнес на старте, в момент кризиса или трудностей, а также в период расширения, отмечает эксперт.Пучкова обозначила, что в Крыму также пользуется спросом Фонд микрофинансирования, который предоставляет льготные кредитные займы. По ее словам, с начала года предприниматели уже взяли порядка 20 микрозаймов.Кроме того, Крым является территорией свободной экономической зоны, где применяется льготный порядок для реализации инвестиционных проектов.Спикер подытожила, что с 2014 года у бизнеса в Крыму сформировался определенный опыт и стрессоустойчивость."Трудностей крымский бизнес не боится и ко всем условиям адаптируется", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложенияКрым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнесЭксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство, людмила пучкова, новости крыма, экономика крыма, инвестиции, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе