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Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
В Крыму растет число предпринимателей среднего и малого бизнеса, особенно в сферах бьюти-услуг, строительства и общепита. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T08:47
2026-06-08T08:47
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крымский бизнес
предпринимательство
людмила пучкова
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экономика крыма
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму растет число предпринимателей среднего и малого бизнеса, особенно в сферах бьюти-услуг, строительства и общепита. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Анастасия Пучкова.По ее словам, предприниматели получают финансовую, имущественную, гарантийную и консультационную помощь от государства. Это помогает подтолкнуть и поддержать бизнес на старте, в момент кризиса или трудностей, а также в период расширения, отмечает эксперт.Пучкова обозначила, что в Крыму также пользуется спросом Фонд микрофинансирования, который предоставляет льготные кредитные займы. По ее словам, с начала года предприниматели уже взяли порядка 20 микрозаймов.Кроме того, Крым является территорией свободной экономической зоны, где применяется льготный порядок для реализации инвестиционных проектов.Спикер подытожила, что с 2014 года у бизнеса в Крыму сформировался определенный опыт и стрессоустойчивость."Трудностей крымский бизнес не боится и ко всем условиям адаптируется", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложенияКрым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнесЭксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым
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крым, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство, людмила пучкова, новости крыма, экономика крыма, инвестиции, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму

В Крыму малый и средний бизнес развивается в сферах бьюти-услуг и общепита - эксперт

08:47 08.06.2026
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму растет число предпринимателей среднего и малого бизнеса, особенно в сферах бьюти-услуг, строительства и общепита. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала представитель республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Анастасия Пучкова.
По ее словам, предприниматели получают финансовую, имущественную, гарантийную и консультационную помощь от государства. Это помогает подтолкнуть и поддержать бизнес на старте, в момент кризиса или трудностей, а также в период расширения, отмечает эксперт.
"Если нужно расшириться предпринимателю, и он ищет имущество, к примеру, где можно создать дополнительную площадку, и не может самостоятельно это сделать, он обращается к государству. Государство его поддерживает и предоставляет необходимое на льготных условиях. И тоже получает обратную выгоду в виде налогов трудоустроенных людей", - пояснила гостья эфира.
Пучкова обозначила, что в Крыму также пользуется спросом Фонд микрофинансирования, который предоставляет льготные кредитные займы. По ее словам, с начала года предприниматели уже взяли порядка 20 микрозаймов.
Кроме того, Крым является территорией свободной экономической зоны, где применяется льготный порядок для реализации инвестиционных проектов.
"В рамках свободной экономической зоны реализуются больше тысячи инвестиционных проектов. Режим очень востребованный. Он предоставляет предпринимателям возможность получения налоговых льгот - есть нулевая ставка налога за имущество, за землю, сниженная ставка налога на прибыль. Кроме того - возможность получения без торгов земельных участков, которые находятся в государственной муниципальной собственности, чтобы конкретно на этом участке реализовать свой инвестиционный проект", - обратила внимание она.
Спикер подытожила, что с 2014 года у бизнеса в Крыму сформировался определенный опыт и стрессоустойчивость.
"Трудностей крымский бизнес не боится и ко всем условиям адаптируется", - заключила она.
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КрымБизнесКрымский бизнесПредпринимательствоЛюдмила ПучковаНовости КрымаЭкономика КрымаИнвестицииСвободная экономическая зона (СЭЗ)Свободная экономическая зона в Республике Крым и Севастополе
 
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