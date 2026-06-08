https://crimea.ria.ru/20260608/pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1156668331.html
Погода в Крыму на понедельник
Погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T00:01
2026-06-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.В Севастополе облачно. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...19, днем +25...28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму на понедельник
Погода в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах усиление до 15 м/с. Темпаратура воздуха ночью +14…19: днем +24…29, в горах +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.
В Севастополе облачно. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...19, днем +25...28.
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