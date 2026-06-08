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Погода в Крыму на понедельник

Погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Погода в Крыму на понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T00:01

2026-06-08T00:01

2026-06-08T00:01

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.В Севастополе облачно. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...19, днем +25...28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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