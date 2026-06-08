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Погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Погода в Крыму на понедельник
Погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.В Севастополе облачно. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...19, днем +25...28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260606/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-den-rossii-1156619859.html
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Погода в Крыму на понедельник

Погода в Крыму на понедельник

00:01 08.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах усиление до 15 м/с. Темпаратура воздуха ночью +14…19: днем +24…29, в горах +18…23", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.
В Севастополе облачно. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...19, днем +25...28.
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6 июня, 19:52
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ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 июня
23:27Над Крымом работает ПВО
23:26Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
22:43В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
22:03Севастополь отбил пятую за день атаку дронов
21:41Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
21:33Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
21:10Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
20:42Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
20:3458 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:33Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
20:05Крымский мост - актуальные данные об очередях
19:57"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля
19:48Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
19:38В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
19:04Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
18:48Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
18:03Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
17:50Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья
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