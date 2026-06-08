https://crimea.ria.ru/20260608/poezda-iz-kryma-zaderzhivayutsya-na-7-10-chasov-1156678647.html

Поезда из Крыма задерживаются на 7-10 часов

Поезда из Крыма задерживаются на 7-10 часов - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Поезда из Крыма задерживаются на 7-10 часов

По последним данным, в Крыму задерживается отправление четырех поездов, время задержки составляет 7,5-10 часов. Также еще пять составов опаздывают на... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T10:19

2026-06-08T10:19

2026-06-08T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. По последним данным, в Крыму задерживается отправление четырех поездов, время задержки составляет 7,5-10 часов. Также еще пять составов опаздывают на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.По состоянию на 09:00 мск по направлению из Крыма остановлены поезда:- №174 Евпатория - Москва, отправлением 7 июня. Задержка 9,5 часа;- №92 Севастополь - Москва, отправлением 7 июня. Задержка 10 часов;- №98 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня. Задержка 7,5 часа;- №184 Севастополь - Мурманск, отправлением 8 июня. Задержка 9 часов.В то же время в направлении полуострова задерживаются составы:- №316 Адлер - Симферополь, отправлением 7 июня, остановлен, задержка 6,5 часов;- №025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 7 июня, остановлен, задержка 5 часов;- №092 Москва - Севастополь, отправлением 6 июня, остановлен, задержка 5 часов;- №173 Москва - Евпатория, отправлением 6 июня, остановлен, задержка 4 часа;- №028 Москва - Симферополь, отправлением 7 июня, остановлен, задержка 3,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили движение электричек на двух участкахВ Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсовПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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