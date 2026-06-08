https://crimea.ria.ru/20260608/poezd-sevastopol--moskva-vozobnovil-dvizhenie-posle-ostanovki-1156695001.html

Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки

Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки

Поезд №092 Севастополь – Москва, ранее остановленный в Керчи, направился в Москву, в ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T15:24

2026-06-08T15:24

2026-06-08T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Поезд №092 Севастополь – Москва, ранее остановленный в Керчи, направился в Москву, в ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Что касается поездов №007 Севастополь – Санкт-Петербург и №316 Симферополь – Адлер, которые отправлены из Крыма сегодня раньше своего графика, планируется ввести в стандартный график от станции Тамань, уточнил перевозчик.В компании подчеркнули, что ситуацию на местах отправления координируют сотрудники ГСЭ, и призвали обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сегодня в пути.В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Позже стало известно, что несколько поездов из Крыма задерживались на 7 – 10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времениДва поезда "Таврия" отправятся в Москву из СимферополяЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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