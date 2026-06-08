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Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки
Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки
Поезд №092 Севастополь – Москва, ранее остановленный в Керчи, направился в Москву, в ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:24
2026-06-08T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Поезд №092 Севастополь – Москва, ранее остановленный в Керчи, направился в Москву, в ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Что касается поездов №007 Севастополь – Санкт-Петербург и №316 Симферополь – Адлер, которые отправлены из Крыма сегодня раньше своего графика, планируется ввести в стандартный график от станции Тамань, уточнил перевозчик.В компании подчеркнули, что ситуацию на местах отправления координируют сотрудники ГСЭ, и призвали обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сегодня в пути.В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Позже стало известно, что несколько поездов из Крыма задерживались на 7 – 10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времениДва поезда "Таврия" отправятся в Москву из СимферополяЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы
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новости крыма, новости севастополя, гранд сервис экспресс, новости, поезд "таврия", железные дороги крыма, железная дорога
Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки

Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки – перевозчик

15:24 08.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Поезд №092 Севастополь – Москва, ранее остановленный в Керчи, направился в Москву, в ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Поезд "Таврия" №092 Севастополь – Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в Москву. В ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Это №174 Евпатория – Москва и №098 Симферополь – Москва", – сказано в сообщении.

Что касается поездов №007 Севастополь – Санкт-Петербург и №316 Симферополь – Адлер, которые отправлены из Крыма сегодня раньше своего графика, планируется ввести в стандартный график от станции Тамань, уточнил перевозчик.
В компании подчеркнули, что ситуацию на местах отправления координируют сотрудники ГСЭ, и призвали обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сегодня в пути.
В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Позже стало известно, что несколько поездов из Крыма задерживались на 7 – 10 часов.
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