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Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после удара украинского дрона по составу №68 Москва – Симферополь. На данный момент пассажиров... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T06:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после удара украинского дрона по составу №68 Москва – Симферополь. На данный момент пассажиров доставляют к месту прибытия на автобусах, а также отменены 8 рейсов в Крым и из Крыма. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Об атаке на поезд в Крыму сообщал утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По его данным. при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали.Как отметили в пресс-службе перевозчика, после случившегося пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68 Москва - Симферополь, отправлением 6 июня; №77 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 6 июня; №7 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 6 июня.По состоянию на 6:00 утра остановлены поезда в Крым:По направлению из Крыма остановлены рейсы:"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено – отменено восемь рейсов
06:07 08.06.2026 (обновлено: 06:19 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после удара украинского дрона по составу №68 Москва – Симферополь. На данный момент пассажиров доставляют к месту прибытия на автобусах, а также отменены 8 рейсов в Крым и из Крыма. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Об атаке на поезд в Крыму сообщал утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По его данным. при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали.
Как отметили в пресс-службе перевозчика, после случившегося пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.
В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68 Москва - Симферополь, отправлением 6 июня; №77 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 6 июня; №7 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 6 июня.
По состоянию на 6:00 утра остановлены поезда в Крым:
—№316 - Адлер - Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка на 3,5 часа
—№25 - Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка около 2 часов
—№92 - Москва - Севастополь, отправлением 6 июня. Задержка 3 часа
—№173 - Москва - Евпатория, отправлением 6 июня. Задержка 2,5 часа
—№28 - Москва - Симферополь, отправлением 7 июня. Задержка 1,5 часа
По направлению из Крыма остановлены рейсы:
— №92 Севастополь - Москва, отправлением 7 июня. Задержка около 7 часов
— №98 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня. Задержка 4,5 часа
— №184 Севастополь - Мурманск, отправлением 8 июня. Задержка около 6 часов
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.
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