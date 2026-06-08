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Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму остановлено

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после удара украинского дрона по составу №68 Москва – Симферополь. На данный момент пассажиров... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T06:07

2026-06-08T06:07

2026-06-08T06:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после удара украинского дрона по составу №68 Москва – Симферополь. На данный момент пассажиров доставляют к месту прибытия на автобусах, а также отменены 8 рейсов в Крым и из Крыма. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Об атаке на поезд в Крыму сообщал утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По его данным. при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали.Как отметили в пресс-службе перевозчика, после случившегося пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68 Москва - Симферополь, отправлением 6 июня; №77 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 6 июня; №7 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 6 июня.По состоянию на 6:00 утра остановлены поезда в Крым:По направлению из Крыма остановлены рейсы:"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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