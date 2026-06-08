https://crimea.ria.ru/20260608/perevalochnyy-kompleks-gorit-v-novorossiyske-1156676010.html
Перевалочный комплекс горит в Новороссийске
Перевалочный комплекс горит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Перевалочный комплекс горит в Новороссийске
В Новороссийске после атаки беспилотников вспыхнул пожар на перевалочном комплексе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T08:18
2026-06-08T08:18
2026-06-08T08:32
новороссийск
краснодарский край
кубань
атаки всу
пожар
происшествия
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки беспилотников вспыхнул пожар на перевалочном комплексе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Возгорание тушат 130 человек и 39 единиц техники, добавили в оперштабе.Всего в течение ночи над Кубанью, Крымом и другими регионами России было уничтожено 310 украинских беспилотников. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a549bd069c4ea08d15619b4274240ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, кубань, атаки всу, пожар, происшествия, новости, новости сво
Перевалочный комплекс горит в Новороссийске
В Новороссийске горит перевалочный комплекс после атаки ВСУ
08:18 08.06.2026 (обновлено: 08:32 08.06.2026)