https://crimea.ria.ru/20260608/passazhiry-poezdov-krymskogo-napravleniya-dolzhny-byt-gotovy-k-evakuatsii-1156704679.html
Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T19:45
2026-06-08T19:45
2026-06-08T19:45
новости крыма
гранд сервис экспресс
крым
новости
поезд "таврия"
железная дорога
поезд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156704775_0:333:1920:1413_1920x0_80_0_0_59165f64c7fc2e68b4a4180b9ba9be48.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В ГСЭ объяснили, что требование покинуть вагоны не является формальностью и направлено исключительно на обеспечение безопасности. Если поезд вынужденно остановлен и поездная бригада просит покинуть вагон – необходимо неукоснительно выполнять все указания начальника поезда и проводников. Оставаться в вагоне во время беспилотной угрозы опасно.Подвижной состав – четкая, масштабная цель для БПЛА, подчеркнул перевозчик, в случае попадания вагон может получить серьезные повреждения и загореться, двери и проходы могут быть заблокированы. На открытой местности или в месте, указанном поездной бригадой, шансы избежать тяжелых последствий значительно выше.В случае объявления эвакуации с собой необходимо взять только самое необходимое: паспорт и другие документы, мобильный телефон, деньги и банковские карты. Важно сохранять спокойствие и следовать организованно, помогая детям, пожилым людям и пассажирам с ограниченной мобильностью. Крупный багаж и личные вещи следует оставить в вагоне.После отмены тревоги можно вернуться в поезд. В крайнем случае все вещи компания-перевозчик доставит в камеры хранения на ближайшем крупном вокзале. Главное в такой ситуации – безопасность людей, подчеркнули в ГСЭ. В каждом конкретном случае проводники и начальники поездов руководствуются не только общими инструкциями, но и особенностями оперативной обстановки.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156704775_36:0:1920:1413_1920x0_80_0_0_e7d2fe5acccfc30e881add5274431253.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, гранд сервис экспресс, крым, новости, поезд "таврия", железная дорога, поезд
Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Пассажиры поездов, следующих в Крым или из Крыма в случае опасности должны быть готовы к ситуациям, когда необходимо эвакуироваться из поезда – на вокзал, а в случаях, когда опасность застигает вне станции – на местности", – сказано в сообщении.
В ГСЭ объяснили, что требование покинуть вагоны не является формальностью и направлено исключительно на обеспечение безопасности. Если поезд вынужденно остановлен и поездная бригада просит покинуть вагон – необходимо неукоснительно выполнять все указания начальника поезда и проводников. Оставаться в вагоне во время беспилотной угрозы опасно.
Подвижной состав – четкая, масштабная цель для БПЛА, подчеркнул перевозчик, в случае попадания вагон может получить серьезные повреждения и загореться, двери и проходы могут быть заблокированы. На открытой местности или в месте, указанном поездной бригадой, шансы избежать тяжелых последствий значительно выше.
В случае объявления эвакуации с собой необходимо взять только самое необходимое: паспорт и другие документы, мобильный телефон, деньги и банковские карты. Важно сохранять спокойствие и следовать организованно, помогая детям, пожилым людям и пассажирам с ограниченной мобильностью. Крупный багаж и личные вещи следует оставить в вагоне.
После отмены тревоги можно вернуться в поезд. В крайнем случае все вещи компания-перевозчик доставит в камеры хранения на ближайшем крупном вокзале. Главное в такой ситуации – безопасность людей, подчеркнули в ГСЭ. В каждом конкретном случае проводники и начальники поездов руководствуются не только общими инструкциями, но и особенностями оперативной обстановки.
"В таких случаях от каждого требуется повышенная внимательность и полное доверие поездной бригаде. Чем быстрее все покинут состав, тем выше гарантия, что эвакуация пройдет безопасно для всех пассажиров поезда", – подытожил перевозчик.
В ночь на понедельник после удара украинского дрона
по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов
в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение
некоторых электричек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.