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Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации

Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации

Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T19:45

2026-06-08T19:45

2026-06-08T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В ГСЭ объяснили, что требование покинуть вагоны не является формальностью и направлено исключительно на обеспечение безопасности. Если поезд вынужденно остановлен и поездная бригада просит покинуть вагон – необходимо неукоснительно выполнять все указания начальника поезда и проводников. Оставаться в вагоне во время беспилотной угрозы опасно.Подвижной состав – четкая, масштабная цель для БПЛА, подчеркнул перевозчик, в случае попадания вагон может получить серьезные повреждения и загореться, двери и проходы могут быть заблокированы. На открытой местности или в месте, указанном поездной бригадой, шансы избежать тяжелых последствий значительно выше.В случае объявления эвакуации с собой необходимо взять только самое необходимое: паспорт и другие документы, мобильный телефон, деньги и банковские карты. Важно сохранять спокойствие и следовать организованно, помогая детям, пожилым людям и пассажирам с ограниченной мобильностью. Крупный багаж и личные вещи следует оставить в вагоне.После отмены тревоги можно вернуться в поезд. В крайнем случае все вещи компания-перевозчик доставит в камеры хранения на ближайшем крупном вокзале. Главное в такой ситуации – безопасность людей, подчеркнули в ГСЭ. В каждом конкретном случае проводники и начальники поездов руководствуются не только общими инструкциями, но и особенностями оперативной обстановки.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гранд сервис экспресс, крым, новости, поезд "таврия", железная дорога, поезд