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Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе
Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе
Венера и Юпитер находятся сейчас так близко друг к другу, что на небе можно увидеть соединение этих планет почти в одной точке. Об этом в понедельник сообщили... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Венера и Юпитер находятся сейчас так близко друг к другу, что на небе можно увидеть соединение этих планет почти в одной точке. Об этом в понедельник сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.В лаборатории отметили, что планеты движутся "паровозиком за Солнцем", и на то, чтобы их "поймать" вместе, есть времени около часа, пока Солнце уже село, а они "не убежали" вслед за ним за горизонт.При этом эксперты отмечают, что оптимальное время ориентировочно с 22 часов, то есть примерно через час после захода Солнца, когда небо достаточно стемнеет. За математическим горизонтом обе планеты окажутся около 23:30 по локальному времени, добавили ученые.Ранее в понедельник на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики сообщалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю в течение суток и продолжит бушевать утром во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника ОпукНа Солнце начнется мертвый сезонКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
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новости, астрономия, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, космос
Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе
Соединение Венеры и Юпитера можно увидеть в небе в течение трех дней – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Венера и Юпитер находятся сейчас так близко друг к другу, что на небе можно увидеть соединение этих планет почти в одной точке. Об этом в понедельник сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
"Сегодня на небе можно будет увидеть соединение почти в одной точке Венеры и Юпитера (двух самых ярких объектов на небе после Луны и Солнца). Планеты находятся недалеко друг от друга уже несколько дней, но ближайшие трое суток (сегодня, завтра и послезавтра) окажутся на наиболее близком расстоянии – около 2 градусов – друг от друга", – рассказали ученые.
В лаборатории отметили, что планеты движутся "паровозиком за Солнцем", и на то, чтобы их "поймать" вместе, есть времени около часа, пока Солнце уже село, а они "не убежали" вслед за ним за горизонт.
При этом эксперты отмечают, что оптимальное время ориентировочно с 22 часов, то есть примерно через час после захода Солнца, когда небо достаточно стемнеет. За математическим горизонтом обе планеты окажутся около 23:30 по локальному времени, добавили ученые.
Ранее в понедельник на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики сообщалось
, что мощная магнитная буря обрушится на Землю в течение суток и продолжит бушевать утром во вторник.
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