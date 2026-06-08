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Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе

Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе

Венера и Юпитер находятся сейчас так близко друг к другу, что на небе можно увидеть соединение этих планет почти в одной точке. Об этом в понедельник сообщили... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T20:48

2026-06-08T20:48

2026-06-08T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Венера и Юпитер находятся сейчас так близко друг к другу, что на небе можно увидеть соединение этих планет почти в одной точке. Об этом в понедельник сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.В лаборатории отметили, что планеты движутся "паровозиком за Солнцем", и на то, чтобы их "поймать" вместе, есть времени около часа, пока Солнце уже село, а они "не убежали" вслед за ним за горизонт.При этом эксперты отмечают, что оптимальное время ориентировочно с 22 часов, то есть примерно через час после захода Солнца, когда небо достаточно стемнеет. За математическим горизонтом обе планеты окажутся около 23:30 по локальному времени, добавили ученые.Ранее в понедельник на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики сообщалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю в течение суток и продолжит бушевать утром во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника ОпукНа Солнце начнется мертвый сезонКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

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новости, астрономия, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, космос