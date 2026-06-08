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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T08:19
2026-06-08T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

08:19 08.06.2026 (обновлено: 08:22 08.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.
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