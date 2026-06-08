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Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым
Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым
Ужесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T23:02
2026-06-08T23:02
2026-06-08T23:02
владимир зеленский
украина
россия
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
мнения
алексей самойлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Ужесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции силы в преддверии комплекса знаковых мероприятий НАТО, которые начнутся в ближайшие дни. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический и военный эксперт Алексей Самойлов.По его мнению, учитывая ситуацию в зоне СВО, сегодня и у Зеленского, и у Европы есть понимание, что в ближайшие месяцы или даже недели – в очень короткий период этим летом – произойдут радикальные изменения на линии боевого сопротивления.Одно из условий, которое предлагают России, – остановиться на линии боевого соприкосновения на время переговоров, как это уже было год назад, заметил эксперт. Тем временем давление на РФ со стороны Киева при поддержке НАТО и ЕС ужесточается с каждым днем, добавил он. И не случайно: сроки перед принятием очередных решений поджимают."18 июня – совещание министров обороны НАТО. А 8 июля в Турции – сам саммит НАТО. И он (Зеленский – ред.) вот для этих событий готовит сейчас свой имидж перед европейцами и американцами. Тем более, что Трамп пока не аннулировал заявление, о том, что тоже будет на саммите НАТО", – сказал Самойлов.При этом европейские спонсоры Зеленского, взаимодействуя с Киевом, неустанно внедряют нарративы о том, что разговаривать с Россией необходимо с позиции силы, чтобы рассчитывать на дальнейшую поддержку. Но поскольку эту силу на поле боя взять украинская власть не может, в ход идет все более жесткий террор, сказал Самойлов."Они (Украина – ред.) пытаются таким образом создать себе позицию силы, которая даст им возможность, как они предполагают, заставить нашу сторону принять их условия и пойти на поводу у них", – считает Самойлов.На эту же цель, по мнению эксперта, работало и публичное письмо Зеленского Путину, в котором глава киевского режима предлагал российскому лидеру прямые переговоры с прекращением огня и обменов пленных "всех на всех".Эксперт считает, что это публичное письмо, написанное в тоне, не располагающем к диалогу, является своеобразной местью Зеленского за то, что российский лидер не решает с ним на одном уровне важнейшие вопросы миропорядка.По словам Самойлова, все происходящее со стороны Киева при поддержке коллективного Запада свидетельствует о том, что для России это враг абсолютно неспособный к каким-либо переговорам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обратился к российским военным на СВОПисьмо Зеленского Путину с предложением о мире – чему веритьПутин ответил на письмо Зеленского
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владимир зеленский, украина, россия, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мнения, алексей самойлов, нато, в мире, политика
Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым
Зеленский ужесточает удары по Крыму в преддверии знаковых мероприятий НАТО – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым
. Ужесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции силы в преддверии комплекса знаковых мероприятий НАТО, которые начнутся в ближайшие дни. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политический и военный эксперт Алексей Самойлов.
По его мнению, учитывая ситуацию в зоне СВО, сегодня и у Зеленского, и у Европы есть понимание, что в ближайшие месяцы или даже недели – в очень короткий период этим летом – произойдут радикальные изменения на линии боевого сопротивления.
"И им необходимо это нивелировать. Вот почему сейчас истеричные нотки, откровенно граничащие с благоразумием, проявляются в Европе. Им надо создать фон, чтобы как-то влезть в переговоры между Россией и Америкой либо создать параллельную площадку, а потом ее объединить", – сказал Самойлов.
Одно из условий, которое предлагают России, – остановиться на линии боевого соприкосновения на время переговоров, как это уже было год назад, заметил эксперт. Тем временем давление на РФ со стороны Киева при поддержке НАТО и ЕС ужесточается с каждым днем, добавил он. И не случайно: сроки перед принятием очередных решений поджимают.
"18 июня – совещание министров обороны НАТО. А 8 июля в Турции – сам саммит НАТО. И он (Зеленский – ред.) вот для этих событий готовит сейчас свой имидж перед европейцами и американцами. Тем более, что Трамп пока не аннулировал заявление, о том, что тоже будет на саммите НАТО", – сказал Самойлов.
При этом европейские спонсоры Зеленского, взаимодействуя с Киевом, неустанно внедряют нарративы о том, что разговаривать с Россией необходимо с позиции силы, чтобы рассчитывать на дальнейшую поддержку. Но поскольку эту силу на поле боя взять украинская власть не может, в ход идет все более жесткий террор, сказал Самойлов.
"Они (Украина – ред.) пытаются таким образом создать себе позицию силы, которая даст им возможность, как они предполагают, заставить нашу сторону принять их условия и пойти на поводу у них", – считает Самойлов.
На эту же цель, по мнению эксперта, работало и публичное письмо Зеленского Путину
, в котором глава киевского режима предлагал российскому лидеру прямые переговоры с прекращением огня и обменов пленных "всех на всех".
"Само это письмо – на четырех страницах, написанное украинским языком на официальном бланке, – это вторичный объект, как и сам Зеленский. Надо смотреть, в каком событийном и информационном контексте это письмо появилось... А появилось оно из попытки Зеленского заявить о самом себе как о том, кто способен привлечь Путина к переговорам с позиции силы. Ведь он же убивает людей, это он постоянно совершает террористические акты – с его подачи такие приказы отдаются", – отметил Самойлов.
Эксперт считает, что это публичное письмо, написанное в тоне, не располагающем к диалогу, является своеобразной местью Зеленского за то, что российский лидер не решает с ним на одном уровне важнейшие вопросы миропорядка.
По словам Самойлова, все происходящее со стороны Киева при поддержке коллективного Запада свидетельствует о том, что для России это враг абсолютно неспособный к каким-либо переговорам.
"И российская сторона, в конце концов, ответит так, что это приведет к радикальному, если не к окончательному решению во всяком случае вопроса постоянных ударов по мирным гражданам нашей страны", – считает эксперт.
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