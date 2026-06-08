https://crimea.ria.ru/20260608/ostalis-schitanye-dni-ekspert-o-prichinakh-uzhestocheniya-atak-vsu-na-krym-1156685646.html

Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым

Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым

Ужесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T23:02

2026-06-08T23:02

2026-06-08T23:02

владимир зеленский

украина

россия

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

мнения

алексей самойлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Ужесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции силы в преддверии комплекса знаковых мероприятий НАТО, которые начнутся в ближайшие дни. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический и военный эксперт Алексей Самойлов.По его мнению, учитывая ситуацию в зоне СВО, сегодня и у Зеленского, и у Европы есть понимание, что в ближайшие месяцы или даже недели – в очень короткий период этим летом – произойдут радикальные изменения на линии боевого сопротивления.Одно из условий, которое предлагают России, – остановиться на линии боевого соприкосновения на время переговоров, как это уже было год назад, заметил эксперт. Тем временем давление на РФ со стороны Киева при поддержке НАТО и ЕС ужесточается с каждым днем, добавил он. И не случайно: сроки перед принятием очередных решений поджимают."18 июня – совещание министров обороны НАТО. А 8 июля в Турции – сам саммит НАТО. И он (Зеленский – ред.) вот для этих событий готовит сейчас свой имидж перед европейцами и американцами. Тем более, что Трамп пока не аннулировал заявление, о том, что тоже будет на саммите НАТО", – сказал Самойлов.При этом европейские спонсоры Зеленского, взаимодействуя с Киевом, неустанно внедряют нарративы о том, что разговаривать с Россией необходимо с позиции силы, чтобы рассчитывать на дальнейшую поддержку. Но поскольку эту силу на поле боя взять украинская власть не может, в ход идет все более жесткий террор, сказал Самойлов."Они (Украина – ред.) пытаются таким образом создать себе позицию силы, которая даст им возможность, как они предполагают, заставить нашу сторону принять их условия и пойти на поводу у них", – считает Самойлов.На эту же цель, по мнению эксперта, работало и публичное письмо Зеленского Путину, в котором глава киевского режима предлагал российскому лидеру прямые переговоры с прекращением огня и обменов пленных "всех на всех".Эксперт считает, что это публичное письмо, написанное в тоне, не располагающем к диалогу, является своеобразной местью Зеленского за то, что российский лидер не решает с ним на одном уровне важнейшие вопросы миропорядка.По словам Самойлова, все происходящее со стороны Киева при поддержке коллективного Запада свидетельствует о том, что для России это враг абсолютно неспособный к каким-либо переговорам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обратился к российским военным на СВОПисьмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему веритьПутин ответил на письмо Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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