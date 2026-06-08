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Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным

Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T11:44

2026-06-08T11:44

2026-06-08T11:44

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космос

земля

магнитные бури

геомагнитный шторм

лаборатория солнечной астрономии ики ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный шторм начнется в полдень 8 июня. В первые три часа ее уровень не превысит слабого – G1, но уже к 18 часам мощность бури достигнет сильного уровня G3.К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится.Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, следующее магнитосферное возбуждение ожидается 12 июня.Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаНа Солнце начнется мертвый сезонИтог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, космос, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм, лаборатория солнечной астрономии ики ран