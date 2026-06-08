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Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T11:44
2026-06-08T11:44
новости
космос
земля
магнитные бури
геомагнитный шторм
лаборатория солнечной астрономии ики ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный шторм начнется в полдень 8 июня. В первые три часа ее уровень не превысит слабого – G1, но уже к 18 часам мощность бури достигнет сильного уровня G3.К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится.Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, следующее магнитосферное возбуждение ожидается 12 июня.Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаНа Солнце начнется мертвый сезонИтог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук
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РИА Новости Крым
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новости, космос, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным

Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю в ближайший час – ученые

11:44 08.06.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитный шторм начнется в полдень 8 июня. В первые три часа ее уровень не превысит слабого – G1, но уже к 18 часам мощность бури достигнет сильного уровня G3.
К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится.
Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, следующее магнитосферное возбуждение ожидается 12 июня.
Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.
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НовостикосмосЗемляМагнитные буриГеомагнитный штормЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
 
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