https://crimea.ria.ru/20260608/novaya-magnitnaya-idet-k-zemle--shtorm-budet-silnym-i-zatyazhnym-1156681765.html
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T11:44
2026-06-08T11:44
2026-06-08T11:44
новости
космос
земля
магнитные бури
геомагнитный шторм
лаборатория солнечной астрономии ики ран
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_09ce2e67ab61f59b199f0a78cc2432f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник и продолжит бушевать утром во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный шторм начнется в полдень 8 июня. В первые три часа ее уровень не превысит слабого – G1, но уже к 18 часам мощность бури достигнет сильного уровня G3.К полуночи сила геомагнитного возмущения снизится до уровня G2. В пределах этого значения буря продолжит бушевать до утра вторника. С 6 часов утра 9 июня градус космического напряжения еще снизится – до отметки G1. В 9 часов утра буря прекратится.Согласно прогнозному графику на сайте Лаборатории, следующее магнитосферное возбуждение ожидается 12 июня.Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаНа Солнце начнется мертвый сезонИтог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_962cbf9b716aaf1471f3dcd1f0bc17d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, космос, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю в ближайший час – ученые