https://crimea.ria.ru/20260608/nochyu-v-tsentre-moldavii-vzorvalsya-dron-1156682009.html

Ночью в центре Молдавии взорвался дрон

Ночью в центре Молдавии взорвался дрон - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Ночью в центре Молдавии взорвался дрон

В Молдавии у села Лопатна в ночь на понедельник взорвался беспилотник. В связи с инцидентом проводится расследование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T11:53

2026-06-08T11:53

2026-06-08T11:53

молдавия

новости

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1156682009.jpg?1780908782

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Молдавии у села Лопатна в ночь на понедельник взорвался беспилотник. В связи с инцидентом проводится расследование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.Отмечается, в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас спецслужбы оцепили территорию, саперы прибыли для оценки рисков и проведения расследования.При этом Telegram-канал Expres European опубликовал фото и видео с места событий, утверждая, что дрон был украинским. На одной из части аппарата видна надпись на украинском языке "обережно, гвинт, рухома частина", что переводится как "осторожно, винт, подвижная часть". Официально информация не подтверждена.Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.В конце мая сообщалось, что в Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое. В воздух были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния закрывает российское генконсульство после инцидента с БПЛАВ Эстонии впервые сбили украинский беспилотникБеспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)