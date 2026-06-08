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НАТО начинает масштабные учения у границ России - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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НАТО начинает масштабные учения у границ России
НАТО начинает масштабные учения у границ России - РИА Новости Крым, 08.06.2026
НАТО начинает масштабные учения у границ России
Военные НАТО начинают масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26 ) у российских границ. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Военные НАТО начинают масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26 ) у российских границ. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что учения проводятся в третий раз. Основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. В целом участие в тренировочных мероприятиях принимают представители 19 государств.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской областиРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – ПутинЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
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РИА Новости Крым
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96
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нато, контингент нато, учения, в мире, безопасность, новости
НАТО начинает масштабные учения у границ России

НАТО начинает масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

07:32 08.06.2026 (обновлено: 08:39 08.06.2026)
 
© AP Photo Vadim GhirdaЗападные войска
Западные войска - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Военные НАТО начинают масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26 ) у российских границ. Об этом пишет РИА Новости.
"По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ожидается около 150 вылетов в день у более 150 самолетов, среди которых Boeing E-3A Sentry. Кроме того, планируется отработка применения средств ПВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения проводятся в третий раз. Основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. В целом участие в тренировочных мероприятиях принимают представители 19 государств.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.
В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.
Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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