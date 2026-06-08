https://crimea.ria.ru/20260608/nato-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-u-granits-rossii-1156675412.html

НАТО начинает масштабные учения у границ России

НАТО начинает масштабные учения у границ России - РИА Новости Крым, 08.06.2026

НАТО начинает масштабные учения у границ России

Военные НАТО начинают масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26 ) у российских границ. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T07:32

2026-06-08T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Военные НАТО начинают масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26 ) у российских границ. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что учения проводятся в третий раз. Основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. В целом участие в тренировочных мероприятиях принимают представители 19 государств.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской областиРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – ПутинЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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