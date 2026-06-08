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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:19
2026-06-08T14:19
2026-06-08T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени.В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.В Крыму также объявлена беспилотная опасность и работает ПВО.В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом, Кубанью и другими регионами России уничтожили 124 беспилотника
14:19 08.06.2026 (обновлено: 14:26 08.06.2026)