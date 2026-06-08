https://crimea.ria.ru/20260608/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1156692404.html

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T14:19

2026-06-08T14:19

2026-06-08T14:26

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атаки всу

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени.В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.В Крыму также объявлена беспилотная опасность и работает ПВО.В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон)