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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:19
2026-06-08T14:26
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени.В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.В Крыму также объявлена беспилотная опасность и работает ПВО.В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом, Кубанью и другими регионами России уничтожили 124 беспилотника

14:19 08.06.2026 (обновлено: 14:26 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем и другими регионами России отработала ПВО – уничтожено 124 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени.
"Перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
В Севастополе в понедельник дважды объявлялась воздушная тревога. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56. Опасность действовала почти час.
В Крыму также объявлена беспилотная опасность и работает ПВО.
В ночь на понедельник над регионами России и Крымом сбили 310 вражеских БПЛА.
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Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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