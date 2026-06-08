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Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
За ночь силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары отражались в период с 20.00 воскресенья до 08.00 понедельника.С утра 8 июня ВСУ атаковали Севастополь. Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.7 июня с 8.00 до 20.00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пять раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники

Над Крымом и еще 13 регионами России уничтожили 310 беспилотников

08:25 08.06.2026 (обновлено: 08:30 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары отражались в период с 20.00 воскресенья до 08.00 понедельника.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
С утра 8 июня ВСУ атаковали Севастополь. Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.
7 июня с 8.00 до 20.00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пять раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
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