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Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники

За ночь силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T08:25

2026-06-08T08:25

2026-06-08T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары отражались в период с 20.00 воскресенья до 08.00 понедельника.С утра 8 июня ВСУ атаковали Севастополь. Сирены в городе включили в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа.7 июня с 8.00 до 20.00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пять раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво