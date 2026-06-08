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На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – власти

На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – власти - РИА Новости Крым, 08.06.2026

На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – власти

Дефицита топлива в Краснодарском крае на сегодняшний день нет, наблюдающийся ажиотаж – искусственный. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T22:16

2026-06-08T22:16

2026-06-08T22:16

новости

краснодарский край

топливо

вениамин кондратьев

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Дефицита топлива в Краснодарском крае на сегодняшний день нет, наблюдающийся ажиотаж – искусственный. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.По его информации, временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо имеется в наличии.С учетом роста спроса поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках. Ситуация на контроле, заверил Кондратьев, попросив жителей и гостей региона доверять исключительно официальной информации.Ранее в понедельник в Минэнерго РФ сообщили, что для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Проблема с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, топливо, вениамин кондратьев, транспорт